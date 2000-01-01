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Биткоин резко взлетел после обвала | Фото:08.02 12:24   MIGnews.com

Биткоин резко взлетел после обвала

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин уверенно растет, поднимаясь выше отметки восемь тысяч долларов.

Об этом в четверг, 8 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные CoinDesk.

За сутки стоимость биткоина повысилась более чем на 7%. Остальные криптовалюты также демонстрируют рост – на 1-9%. Капитализация криптовалютного рынка составляет 381 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится 35,7% рынка.

По словам экспертов, Bitcoin окончательно прошел "дно" падения и вернулся к устойчивому росту.

Трейдеры оценивают результаты прошедших 7 февраля слушаний в сенатском банковском комитете США, посвященных криптовалютам.

Глава Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) Дж. Кристофер Джанкарло и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон заявили о необходимости защиты пользователей криптовалют.

По их словам, жесткое регулирование крипторынка не является обязательным условием для обеспечения безопасности.
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