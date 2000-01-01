09.02 09:05 MIGnews.com

Израиль: Формула контроля над ценами будет изменена

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Прошло почти 20 лет с того момента, как была утверждена формула так называемая «формула Соари», используемая для расчета цен на продукты питания, находящиеся под контролем государства. Ее автор, израильский экономист Ицхак Соари, возглавлял в свое время комиссию, разрабатывавшую методику расчета оптимальной цены на продукты и услуги, имеющие социальную значимость. В его честь и была названа формула, базирующаяся на оценке доходности производителя. В зависимости от нее и устанавливалась та или иная розничная цена на продукты и услуги. Согласно идее авторов системы контроля, доходность производителя от продажи продукции, стоимость которой контролируется государством, не должна выходить за рамки 6–12% реального дохода. В случае если цена обеспечивает производителю более высокую доходность, она, по членов комиссии Соари, должна быть пересмотрена в сторону уменьшения.Следует отметить, что уже в течение как минимум 10 лет высказываются предложения внести поправки в формулу Соари, чтобы она не была оторванной от процессов, происходящих в экономике. Согласно решению Межминистерской комиссии по контролю над ценами на товары и услуги, регулируемыми государством, начинается процесс постепенного изменения формулы, что в результате должно снизить цены на молоко, яйца и различные молочные изделия.Новая формула, так же, как и прежняя, базируется на оценке эффективности производства товаров, цены которых находятся под контролем. Отличие состоит в размере процента, заложенном в формулу, ведь в 1996 году, когда Соари предложил свою формулу, учетная ставка составляла 8%-10%, и, соответственно, были установлены границы дохода производителей в 6%-12%.Практически нулевая учетная ставка изменит границы доходности, но на данном этапе в министерстве финансов не могут сказать насколько изменятся цены на контролируемые товары, поскольку для каждой отрасли будет установлен свой показатель рентабельности собственного капитала в соответствие с общепринятыми международными показателями. Еще одним важным изменением является требование межминистерской комиссии от производителей предоставить финансовую отчетность по каждому виду товаров, цена на который контролируется. Все эти годы производителям было достаточно предоставить общую финансовую отчетность, что затрудняло понимание того, сколько зарабатывает производитель на контролируемых товарах.