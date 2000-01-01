Что хорошо экономике, не всегда хорошо репатриантам
Что мы, репатрианты, знаем об экономике Израиля? Скажем честно, немного. Часть из нас знает об экономике только то, что она должна быть экономной, а остальные уверены в том, что все плохо и израильская экономика в плачевном состоянии, потому что жилье дорогое и в магазинах все дорого. На этом фоне все комментарии специалистов о стабильности и хорошем состоянии израильской экономики воспринимаются как пропаганда или, как сегодня модно говорить, постправда. И тем не менее, при всем желании нельзя проигнорировать показатели экономического роста в более чем 3%, исторически низкий уровень безработицы и данные о размере госдолга, и сказать, что экономика в плохом состоянии.
Можно быть скептиком и размышлять о том, что на потреблении далеко не уедешь. Можно указывать на падение экспорта и промышленного производства. Можно и даже нужно, но к тому факту, что согласно общепринятым индикаторам экономика Израиля находится в прекрасном состоянии, это не имеет никакого отношения. Можно конечно все списать на высокие цены на жилье, но все же, скорее всего, причиной столь явного нежелания признать хорошую ситуацию в экономике является крах неолиберальной модели экономики, которая полагает, что не надо мешать рынку и плоды экономического роста найдут дорогу в карман среднестатистического гражданина. Проблема в том, что дорогу эти плоды нашли пока что только в карман наиболее обеспеченной прослойки.
Что дальше? Никто не знает, мир оказался в интересной ситуации. Он стремительно стареет, что накладывает свой отпечаток на мировую экономику и результаты можно только прогнозировать — прецедента этому нет. Элита пока еще не готова делиться доходами, а низы только прощупывают пути изменения ситуации. Налицо отсутствие революционной ситуации, а значит и лучше не станет. По крайней мере без борьбы.