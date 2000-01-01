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08.02 16:25   MIGnews.com

Израиль: проблема ипотеки и старости

Проблема пожилых людей, продолжающих выплачивать ипотечные ссуды, полученные на покупку жилья вскоре после репатриации в Израиль, уже давно стоит на повестке дня. Как известно, в апреле 2010 года Министерство жилищного строительства приняло решение об оказании помощь в возврате ипотеки тем, кто приобрел квартиру до 4-го ноября 2007 года, получает пособие по старости с социальной надбавкой либо пособие жертвам нацистских преследований с инвалидностью до 49% при категории ущерба 1,2,3.

Есть ограничения на стоимость квартиры (на момент покупки она не должна была превышать 860.000 шекелей, для тех, кто купил квартиру только для своей семьи, и 1.000.000 шекелей на квартиру, купленную совместно с близкими родственниками по программе объединения льгот), но проблема заключается в ряде достаточно жестких критериев, касающихся района проживания и размер месячного возврата. Согласно закону, месячный возврат ссуды по состоянию на ноябрь 2007 должен превышать 500 шекелей для квартир в районах национального приоритета и 800 шекелей в остальных населенных пунктах.

Эти критерии стали причиной того, что при среднем размере помощи в 180 шекелей в месяц, есть пожилые люди, которые получают на свой банковский счет всего несколько шекелей. Проблематичным является и разделение на три возрастные группы — 70-74 года, 75-79 и старше 80 лет. Депутат Тали Плоскова (Кулану) вышла с законопроектом, призванным существенно улучшить положение пожилых людей старше 70 лет, живущих на пособия и продолжающих выплачивать ипотечные ссуды. Законопроект предлагает, с одной стороны, упростить процедуру оказания помощи Министерством строительства, отменив критерии размера выплаты и района проживания так же, как и деление на возрастные группы, а с другой стороны увеличить помощь до 500 шекелей для всех пожилых людей.
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