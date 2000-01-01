09.02 16:17 MIGnews.com

Жилищный вопрос: Спрос падает, цены пока нет

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Рынок жилья постепенно теряет обороты, все больше израильтян переходит в «режим ожидания» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу приводят результаты полугодового исследования «Глобс-Азимут», подводящие итог 2016 года.Результаты показывают, что только 6% опрошенных занимаются поиском квартиры и еще 8% взвешивают начать процесс покупки. Полгода назад 11% участников исследования были в процессе поиска квартиры и еще 7% взвешивали начать поиск. Авторы отмечают, что причиной падения активности стало вновь возникшее ощущение возможного снижения цен, наподобие того, как это произошло во время продвижения прошлым министром инициативы 0% НДС при покупке первой квартиры. На это раз причиной является, с одной стороны, активное продвижение нынешним министром Моше Кахлоном проектов «Цена для новосела», и, с другой стороны, постоянной работой правительства по выводу инвесторов с рынка жилья. Те же, кто продолжают поиск квартиры, постепенно теряют интерес к новостройкам и переходят на рынок квартир со вторых рук. Это объясняется как желанием приобрести более старую и, соответственно, более дешевую квартиру и желательно ближе к центрам городов, так и падением уровня предложения квартир в новых проектах по следам предпочтения государства продавать участки под строительства подрядчикам, строящим в рамках проектов «цена для новосела».Исследование, которое проводится с 2006 года среди почти 600 человек, поставило своей целью проверить и отношение израильтян к проекту «цена для новосела». Полгода назад примерно четверть опрошенных не были знакомы с программой и ее условиями, но развитие программы и 6.000 квартир, уже разыгранных между участниками программы, стали причиной того, что в декабре 2016 года только 14% опрошенных заявили, что не знают, о чем речь.Анализ ответов среди возрастных групп показывает, что в группе 18-24 года четверть опрошенных не знакомы с программой, в группе 25-64 только 17% не слышали о «цене для новосела», а среди пожилых людей 65+ практически все знают о чем идет речь. При этом наибольшее влияние на намерения приобрести квартиру программа оказывает на опрошенных возрастом 25-34 года, что является вполне логичным, ведь именно в этом возрасте молодые семьи начинаю искать свою первую квартиру.Также выяснилось, что те, кто ищет квартиру, готовы заплатить за нее сегодня почти на 4% больше по сравнению с прошлым опросом— 1,41 миллиона шекелей по сравнению с 1,36 миллиона шекелей полгода назад. Авторы напоминают, что с 2014 года потенциальные покупатели постоянно повышают цену, которую они готовы заплатить. При этом большинство участников исследования заинтересованы в покупке 4-х комнатной квартиры, но, вместе с этим, процент тех, кто заинтересован в 3-х комнатной квартире, вырос за полгода с 21% до 33%.