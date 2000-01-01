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Нефть WTI резко подешевела после выступления Трампа | Фото:08.01 22:48   MIGnews.com

Нефть WTI резко подешевела после выступления Трампа

В среду, 8 января, стоимость нефти WTI снизилась до $60 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в Соединенных Штатах Америки.

Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа по поводу нападения Ирана на военные базы в Ираке.

В частности, американский лидер вечером заявил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.

После этого цена поставок нефти сократилась на 4,21%, до $60,06 за баррель. Днем ранее этот показатель превышал $65 за баррель.


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