08.01 22:48 MIGnews.com

Нефть WTI резко подешевела после выступления Трампа

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В среду, 8 января, стоимость нефти WTI снизилась до $60 за баррель.Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в Соединенных Штатах Америки.Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа по поводу нападения Ирана на военные базы в Ираке.В частности, американский лидер вечером заявил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.После этого цена поставок нефти сократилась на 4,21%, до $60,06 за баррель. Днем ранее этот показатель превышал $65 за баррель.