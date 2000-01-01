08.01 22:48 MIGnews.com
Нефть WTI резко подешевела после выступления Трампа
В среду, 8 января, стоимость нефти WTI снизилась до $60 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в Соединенных Штатах Америки.
Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа по поводу нападения Ирана на военные базы в Ираке.
В частности, американский лидер вечером заявил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
После этого цена поставок нефти сократилась на 4,21%, до $60,06 за баррель. Днем ранее этот показатель превышал $65 за баррель.
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