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Китайцы эвакуируют персонал с иракского месторождения нефти | Фото:08.01 12:47   MIGnews.com

Китайцы эвакуируют персонал с иракского месторождения нефти

Китайская государственная энергетическая компания China National Petroleum Corp эвакуирует персонал с иракского нефтяного месторождения на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

CNPC – крупнейший инвестор в иракскую нефть. Компания эвакуировала около 20 сотрудников с месторождения Западная Курна-1, которым управляет крупный американский концерн Exxon Mobil.

Причиной тому послужил рост напряженности в регионе после нанесения Ираном ударов по американским ракетным базам в Ираке баллистическими ракетами.


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