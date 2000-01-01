08.01 12:47 MIGnews.com

Китайцы эвакуируют персонал с иракского месторождения нефти

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Китайская государственная энергетическая компания China National Petroleum Corp эвакуирует персонал с иракского нефтяного месторождения на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.CNPC – крупнейший инвестор в иракскую нефть. Компания эвакуировала около 20 сотрудников с месторождения Западная Курна-1, которым управляет крупный американский концерн Exxon Mobil.Причиной тому послужил рост напряженности в регионе после нанесения Ираном ударов по американским ракетным базам в Ираке баллистическими ракетами.