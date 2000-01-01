08.01 14:12 MIGnews.com

Пристайко: договориться с РФ о транзите газа помогли санкции

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что санкции со стороны США в отношении российского проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с "Газпромом" о транзите газа."В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да", - сказал он в ходе интервью немецкому изданию Bild.Также глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина ценит сотрудничество с Германией "и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции"."С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - отметил Пристайко.