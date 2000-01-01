09.01 02:53 MIGnews.com

Директорам Apple сократили зарплату на пару миллионов

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Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошлом финансовом году зарплаты и бонусов в целом на 8,85 млн долларов, что 1,55 млн меньше, чем годом ранее.Да и в целом из-за снижения показателей по продажам и прибыли были урезаны зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple, сообщает "Би-би-си".Тим Кук при этом получил дополнительный доход от продажи акций компании в размере 136 млн. Финансовый директор Apple Лука Маэстро и старший вице-президент по розничным продажам Ангела Арендтс получили годовую зарплату в размере 23 млн каждый - на 2 млн меньше, чем в 2015 году.Информация о доходах менеджеров содержится в документах, предоставленных компанией американского финансового регулятора - государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Чистый объем продаж Apple в прошлом году составил 215,6 млрд - на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционная прибыль составила $60 млрд - на 15,7% ниже показателей предыдущего года.