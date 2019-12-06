Убийства в Ираке: США ввели новые санкции

США ввели санкции против четырех граждан Ирака, ответственных за смерти людей на антиправительственных акциях протеста.
Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает CBS.
"Попытки Ирана подавить законные требования иракского народа в реформировании собственного правительства путем убийств мирных демонстрантов – ужасны. Соединенные Штаты поддерживают иракский народ в его усилиях по искоренению коррупции. Мы будем привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека и коррупции в Ираке. Право на политическое несогласие и мирный протест – фундаментальные элементы всех демократий", — сказал глава ведомства Стив Мнучин.
Санкции ввели в рамках "Глобального акта Магнитского", который предусматривает финансовые ограничения против лиц, нарушающих права человека и замешанных в коррупции. Лидеры иракской милиции обвиняются в том, что отдавали приказы открывать огонь по участникам мирных акций. В общей сложности, в ходе протестов были убиты около 400 человек.
"Народ Ирака хочет вернуть свою страну. Он призывает к настоящим реформам и приходу ответственных лидеров, которые поставят на первое место национальные интересы Ирака", – сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Решение о санкциях дает право федеральному правительству Соединенных Штатов заморозить находящиеся в США активы фигурантов санкционного списка, а также запрещает американцам иметь с ними деловые отношения и оказывать им поддержку любого рода.
Администрация Трампа уделяет большое внимание противодействию Ирану, причем значительная часть этого внимания уделяется санкциям. По данным Wall Street Journal, США рассматривают возможность отправки еще 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Тегерану.