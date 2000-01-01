08.12 07:09 MIGnews.com

Facebook обязали выплатить $4 млн штрафа в Венгрии

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Комапнию Facebook оштрафовали в Венгрии на 4 млн долларов за то, что она якобы ввела в заблуждение пользователей. Об этом пишет агентство Xinhua в субботу, 7 декабря."Венгерский государственный регулятор по вопросам конкуренции (GVH) заявил в пятницу, что наложил штраф в размере 1,2 миллиарда венгерских форинтов (4 миллиона долларов США) на сеть Facebook", - говорится в сообщении.Facebook сообщил о возможности бесплатного пользования услугами, что "отвлекало внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные. "Facebook нарушил закон, когда рекламировал свои услуги как бесплатные на своем веб-сайте", - отметили в GVH."Клиенты не должны были платить за пользование услугами сети, но она получала прибыль благодаря их деятельности и данным пользователей, фактически они так платили компании за предоставленные услуги."