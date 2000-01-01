07.11 08:50 MIGnews.com

Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу просил от Вашингтон 12 млн долларов для палестинских сил безопасности, но получил отказ от президента США Дональда Трампа.Об этом сообщает Аруц Шева со ссылкой на 13-й канал."Если это так важно для Нетаниягу, он должен сам заплатить палестинцам 12 миллионов долларов", – сказал высокопоставленный американский чиновник.Уточняется, что администрация Нетаниягу якобы была одним из ключевых факторов в решении Трампа, медленно сократить помощь палестинцам. Государственный департамент США обнаружил, что 12 миллионов долларов все еще переводятся палестинским силам безопасности.По сообщениям, посол Израиля в США Рон Дермер, среди других израильских чиновников, попросил США разрешить передачу."Вся помощь США для ПА в области безопасности прекратилась. Координатор по вопросам безопасности и его команда продолжают выполнять миссию только для сотрудничества в области безопасности. Эти мероприятия не финансируются за счет ресурсов внешней помощи", - добавил американский представитель.