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Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА | Фото:07.11 08:50   MIGnews.com

Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу просил от Вашингтон 12 млн долларов для палестинских сил безопасности, но получил отказ от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Аруц Шева со ссылкой на 13-й канал.

"Если это так важно для Нетаниягу, он должен сам заплатить палестинцам 12 миллионов долларов", – сказал высокопоставленный американский чиновник.

Уточняется, что администрация Нетаниягу якобы была одним из ключевых факторов в решении Трампа, медленно сократить помощь палестинцам. Государственный департамент США обнаружил, что 12 миллионов долларов все еще переводятся палестинским силам безопасности.

По сообщениям, посол Израиля в США Рон Дермер, среди других израильских чиновников, попросил США разрешить передачу.

"Вся помощь США для ПА в области безопасности прекратилась. Координатор по вопросам безопасности и его команда продолжают выполнять миссию только для сотрудничества в области безопасности. Эти мероприятия не финансируются за счет ресурсов внешней помощи", - добавил американский представитель.


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