07.11 20:14 MIGnews.com

В Израиле уменьшается количество врачей

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Согласно опубликованному в четверг, 7 ноября, международному отчету по здравоохранению, в ближайшие годы Израиль столкнется с острой нехваткой врачей.Израиль стал единственной опрошенной страной, в которой число врачей не увеличилось с 2000 года, а существующие сотрудники достигают пенсионного возраста, согласно ежегодному докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Около 50 процентов израильских врачей старше 55 лет. В Израиле также обучается относительно небольшое количество врачей, причем почти 60% получают образование за границей, что значительно выше среднего показателя по ОЭСР (18%). Около 40% врачей с иностранным образованием родились в Израиле и покинули страну для учебы.В докладе отмечается, что в период с 2000 по 2017 год в Израиле наблюдалось стремительное увеличение численности населения на 40%. Число медсестер на душу населения в Израиле сократилось с 2000-2017 гг. В Израиле приходится 3,1 врача на каждые 1000 человек, что ниже среднего показателя в 3,6, и 5,1.Израильские медсестры являются третьими наиболее высокооплачиваемыми работниками во всех обследованных странах, однако по сравнению со средней зарплатой в стране.Также, в отчете указывается, что израильтяне здоровее, чем в среднем по большинству категорий. Средняя продолжительность жизни в Израиле составила 82,6 года, что выше среднего показателя в 80,7 года. В Израиле, помимо прочего, отмечается самый низкий уровень смертности от предотвратимых причин - 72 на 100 000 человек по сравнению со средним показателем по ОЭСР (133).Израиль также имеет более высокие показатели выживаемости при раке молочной железы и более низкий уровень смертности. Тем не менее, расходы Израиля на здравоохранение на душу населения составили 2780 долларов США, что составляет 7,5% его ВВП, что ниже среднего показателя в 8,8%.В докладе говорится, что алкоголь является одним из основных факторов плохого состояния здоровья на международном уровне, отмечая, что израильтяне потребляют относительно небольшое количество алкоголя в год - 2,6 литра на человека в год по сравнению со средним показателем по ОЭСР (8,9 литра).В соответствии со средними показателями по ОЭСР, 16,9% израильтян курят, 50,9% имеют избыточный вес, а 48,7 смертей из 100 000 в стране происходят из-за загрязнения.