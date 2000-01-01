07.11 15:47 MIGnews.com

EAPC выплатит 100 млн шекелей из-за массового разлива нефти

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Государственная трубопроводная компания Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC) выплатит 100 миллионов шекелей (28 миллионов долларов) в качестве компенсации за разлив нефти в 2014 году на юге Израиля, который считается худшим экологическим бедствием в истории страны. Соглашение было принято в четверг, 7 ноября, после группового иска.Министерство охраны окружающей среды заявило, что выплаты "являются самыми высокими в истории разбирательств по экологическим катастрофам" и являются "важной вехой" для экологического законодательства и его применения. В прошлом году Министерство охраны окружающей среды провело оценку ущерба, который, по их подсчетам, составил 281 миллион шекелей (80 миллионов долларов США).EAPC выплатит 65,2 миллионов шекелей (18 миллионов долларов США), в дополнение к 32 миллионам шекелей (9 миллионам долларов США), которые уже были выплачены на реабилитацию района и проведение исследований. Из первой суммы около 20 миллионов будут направлены на дальнейшие усилия по сохранению района, 24 миллиона - в качестве ущерба пострадавшим сторонам, а оставшиеся средства пойдут на экологические проекты и исследования.В декабре 2014 года было разлито около 5 миллионов литров сырой нефти, в результате разрыва трубопровода, принадлежащего компании. Более 80 человек обратились за медицинской помощью по обе стороны израильско-иорданской границы, поскольку нефтью было затоплена шоссе № 90, ведущее в Эйлат.Eilat Ashkelon Pipeline Company была основана в 1968 году как предприятие по транспортировке азиатской нефти из Эйлата в Европу через сеть трубопроводов, простирающихся от Эйлата до Ашкелона и по всей длине Израиля до Хайфы. Согласно веб-сайту EAPC, в настоящее время компания эксплуатирует 750 километров трубопровода в Израиле.