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Конец `праздника` клик-займов в Израиле 07.11 10:37   MIGnews.com

Конец "праздника" клик-займов в Израиле

Контролер банков Хедва Бар выпустила новый циркуляр, ужесточающий правила предоставления частным заемщикам кредитов коммерческих банков.

На протяжении многих лет банки предоставляют значительные средства в распоряжение клиентов путем упрощенной процедуры в интернете, известной как “клик-займы”. В рамках этой чрезвычайно популярной схемы клиенту достаточно несколько раз нажать мышкой на экране компьютера - и получить кредит в десятки тысяч шекелей - без того, чтобы его реальное финансовое состояние было предварительно изучено специалистами банка.

Ужесточение правил предоставления кредитов демонстрирует глубокую озабоченность контролера банков в связи с возникновением ”кредитного пузыря”  на фоне сигналов замедления темпов прироста мировой экономики.

Предполагается, что нововведения особенно больно ударят по компаниям кредитных карточек - Isracard и Max, только что вступившим на этот рынок.

Банк Израиля впервые за последние десять лет вмешивается в предоставление кредитов частным заемщиков - после его значительного расширения за последние десять лет. Кредит рос частично за счет низких ставок, частично из-за повышения уровня потребления, и частично из-за широкого спектра предложения кредитных средств - в том числе, и небанковскими источниками.

Центральный Банк теперь требует от банков установления точных количественных параметров предоставления кредита - на основании оценки ежемесячного располагаемого свободного дохода заемщика и отношения максимального уровня всего годового  потребительского долга заемщика к его годовому доходу. Банки обязаны принимать во внимание текущие расходы заемщика и помнить о том, что ему должны быть обеспечены минимальные условия прожиточного минимума. Банки также должны оценивать риски кредита не только путем установления кредитных обязательств заемщика банку и его доходов, но соотношением всей суммы кредитных обязательств заемщика к доходам. Сегодня такая проверка возможна благодаря существованию базы данных кредитов.


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