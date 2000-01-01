07.10 08:30 MIGnews.com

Нетания: транспортному кошмару не видно конца

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Жители и власти Нетании в самых резких выражениях критикуют новую инициативу министерства транспорта, в рамках которой на прибрежном шоссе и на шоссе Аялон выделяется специальная полоса для движения автомобилей с двумя и более пассажирами.Мэр Нетании Мириам Файрберг вчера, 6 октября, потребовала немедленного прекращения эксперимента, указав на то, что в результате его осуществления проезд по городу по утрам практически невозможен. Со своей стороны, министерство транспорта продолжает настаивать на выделении специальных полос для автомобилей с пассажирами. В Нетании и в других городах опасаются, что подобная практика, породившая транспортный кошмар в будние дни приведет к настоящему транспортному коллапсу в выходные и праздничные дни, когда начнется массовое возвращение израильтян из отпусков.Файрберг написала письмо министру транспорта Бецалею Смотричу. В нем говорится: “На протяжении многих лет я указываю министерству транспорта на отсутствие транспортных артерий в Нетании. Это - очень серьезная проблема для жителей города, которая серьезно влияет на экономику города и благосостояние его резидентов. Мало этого, теперь, с момента применения временных решений на национальном уровне, жители Нетании играют роль “морских свинок” в эксперименте Натив Плюс. Это привело к транспортному хаосу и чувству того, что город взят в осаду. В создавшейся ситуации гнев и протесты жителей совершенно понятны и оправданы. Следуем найти немедленное решение этой проблемы. Этот декрет, который публика выполнить не может!”Между тем, Смотрич намерен продолжать эксперимент. Он опубликовал твит, в котором говорится, что все выезды из Нетании в 7 утра “открыты”, и что скорость движения на участке прибрежного шоссе до Глилот увеличилась на 12 км/ч. В северной части шоссе Аялон сообщается о том, что общественный транспорт двигается на 10 минут быстрее. Тем не менее, водители в Нетании утверждают, что движение осуществляется с задержкой в полтора часа. Также на задержки жаловались водители автобусов. Водитель из Нетании говорит: "Это - кошмар, которому не видно конца".Полиция, на первом этапе, выдает предупреждение тем водителям, которые едут в одиночку по полосе, предназначенной для транспорта с двумя и более пассажирами. Если нарушение повторится, водителям грозит штраф в 500 шекелей. на более позднем этапе начнут штрафовать всех нарушителей поголовно. Министерство транспорта намерено в ближайшее время расширить рамки эксперимента до перекрестка Ла Гардия на шоссе Аялон.