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Трамп угрожает уничтожением турецкой экономики | Фото:07.10 21:10   MIGnews.com

Трамп угрожает уничтожением турецкой экономики

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить и стереть экономику Турции.

Условием для этого глава Белого дома назвал какие-либо действия в Сирии, которые окажутся "вне рамок".

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал раньше)" – написал американский лидер в Twitter.
Он добавил, что Анкара вместе с европейскими странами должна надзирать над захваченными бойцами и семьями террористической группировки ИГИЛ.

"Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие", – резюмировал Трамп.


Ранее Трамп заявил, что выводит войска с приграничных городов в Сирии, потому что настало время выйти из "нелепых бесконечных" войн, за что нарвался на критику.

"Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели. Курды сражались с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы", – говорил он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проветси воздушную и наземную военную операцию для зачистки курдов на сирийской границе. Такое заявление разозлило сирийские демократические силы, пригрозившие в ответ тотальной войной.

7 октября в Белом доме заявили, что американские военные не собираются участвовать в военной операции на севере Сирии.

Ряд стран, в том числе Франция и Россия, призвали Турцию хорошенько подумать о последствиях.

Вечером, 7 октября, появилась информация, что на следующий день в Анкаре состоится заседание парламента, члены которого проголосуют за продление мандата на военные действия в Сирии и Ираке.


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