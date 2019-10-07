Трамп угрожает уничтожением турецкой экономики

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить и стереть экономику Турции.
Условием для этого глава Белого дома назвал какие-либо действия в Сирии, которые окажутся "вне рамок".
"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, считаю за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я это делал раньше)" – написал американский лидер в Twitter.
Он добавил, что Анкара вместе с европейскими странами должна надзирать над захваченными бойцами и семьями террористической группировки ИГИЛ.
"Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие", – резюмировал Трамп.
....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!
Ранее Трамп заявил, что выводит войска с приграничных городов в Сирии, потому что настало время выйти из "нелепых бесконечных" войн, за что нарвался на критику.
"Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели. Курды сражались с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы", – говорил он.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проветси воздушную и наземную военную операцию для зачистки курдов на сирийской границе. Такое заявление разозлило сирийские демократические силы, пригрозившие в ответ тотальной войной.
7 октября в Белом доме заявили, что американские военные не собираются участвовать в военной операции на севере Сирии.
Ряд стран, в том числе Франция и Россия, призвали Турцию хорошенько подумать о последствиях.
Вечером, 7 октября, появилась информация, что на следующий день в Анкаре состоится заседание парламента, члены которого проголосуют за продление мандата на военные действия в Сирии и Ираке.