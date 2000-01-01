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Валютные резервы Израиля стремительно падают | Фото:07.10 18:41   MIGnews.com

Валютные резервы Израиля стремительно падают

Валютные резервы Израиля к концу сентября 2019 года составляли 119,473 млрд долларов США, что на 339 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем месяце.

Такими данными поделился Банк Израиля 7 октября, передает Globes.

Так, валютные резервы Израиля за три месяца сократились до 31,8% ВВП. Снижение произошло в результате государственных трансфертов за рубеж на общую сумму 210 миллионов долларов и переоценки, которая снизила резервы на 151 млн.

Уточняется, что снижение было частично компенсировано за счет трансфертов частного сектора в размере 22 млн долларов.


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