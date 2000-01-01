Дефицит бюджета в Израиле остается высоким

Уточняется, что Минфин последние несколько месяцев пытался максимально сократить избыточные государственные расходы, однако это не помогло. Ведомство подтверждает, что официальный дефицит госбюджета обозначен на уровне 3,3%, однако эти данные искажены, поскольку включают показатели за октябрь 2018 года, когда были переведены налоговые поступления на общую сумму 6 млрд шекелей.
Таким образом, без учета отсрочки налоговых поступлений совокупный дефицит составляет 3,8% ВВП. На аналогичном уровне он находился в июле и августе.
В прошлом году Минфин переносил выплаты налогов на октябрь из-за праздников, в результате чего дефицит вырос с 2,3 млрд шекелей до 8,4 млрд в сентябре, а разница тогда составила 6,1 млрд.
Также уточняется, что дефицит за первые девять месяцев 2019 года составил 30,9 млрд шекелей, а в аналогичный период в прошлом году был на уровне 17,7 млрд.
Более того, согласно отчету финансового ведомства, гражданские государственные расходы выросли на 9,7% за первые девять месяцев поточного года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Планируемый рост расходов составил 6%.
Тем временем, расходы на оборону фактически сократились на 0,4%, поступления прямых налогов выросли на 3%, а от косвенных налогов практически не изменились.