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Дефицит бюджета остается высоким | Фото:07.10 12:17   MIGnews.com

Дефицит бюджета в Израиле остается высоким

Согласно новым данным, опубликованным Министерством финансов Израиля, дефицит госбюджета за последние 12 месяцев остался на прежнем уровне – 3,8% ВВП.

Об этом сообщает издание Globes.

Уточняется, что Минфин последние несколько месяцев пытался максимально сократить избыточные государственные расходы, однако это не помогло. Ведомство подтверждает, что официальный дефицит госбюджета обозначен на уровне 3,3%, однако эти данные искажены, поскольку включают показатели за октябрь 2018 года, когда были переведены налоговые поступления на общую сумму 6 млрд шекелей.

Таким образом, без учета отсрочки налоговых поступлений совокупный дефицит составляет 3,8% ВВП. На аналогичном уровне он находился в июле и августе.

В прошлом году Минфин переносил выплаты налогов на октябрь из-за праздников, в результате чего дефицит вырос с 2,3 млрд шекелей до 8,4 млрд в сентябре, а разница тогда составила 6,1 млрд.

Также уточняется, что дефицит за первые девять месяцев 2019 года составил 30,9 млрд шекелей, а в аналогичный период в прошлом году был на уровне 17,7 млрд.

Более того, согласно отчету финансового ведомства, гражданские государственные расходы выросли на 9,7% за первые девять месяцев поточного года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Планируемый рост расходов составил 6%.

Тем временем, расходы на оборону фактически сократились на 0,4%, поступления прямых налогов выросли на 3%, а от косвенных налогов практически не изменились.


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