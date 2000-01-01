07.08 21:33 MIGnews.com

Израиль: 17.000 претендентов на 4.300 квартир

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Министерство финансов сообщило о закрытии записи на пятую «большую лотерею» в рамках проекта «Цена для новосела». Запись была открыта в ночь с 4 на 5 июля, в лотерее разыграно 4.268 единиц жилья в 16 населенных пунктах. Сообщения участникам, выигравшим квартиры, будут разосланы в конце месяца.Как уже сообщалось, Кабинет по решению жилищного вопроса взвешивал разыграть в рамках пятой лотереи большее количество квартир, но затем было принято решение провести две лотереи: пятую с 4.300 единиц жилья, а в сентябре шестую, с 5.200 единиц жилья. В нынешней лотерее разыграны квартиры, участки под строительство который будут доступны в «логичный» период времени. В министерстве финансов особо отметили, что в шестой лотерее впервые будут разыгрываться квартиры в Тель-Авиве.Подводя итоги записи, министерство финансов сообщило, что на участие в лотерее записались более 17.150 семей — 3,372 льготников первой очереди («Сидра Алеф»), 10.597 льготников второй очереди («Сидра Бет») и 3,183 льготников третьей очереди («Сидра Гимел»). 4,049 записавшихся на лотереи попадают под определение местных жителей.31 июля 4.268 семей получат сообщение о выигрыше. Они присоединятся к 48.500 семей, уже выигравших в лотереях «Цены для новосела» право на приобретение квартиры по льготной цене. Из данных о записи следует, что наибольшим спросом у участников лотерей пользовались проекты в Кирьят-Оно (записались 8.132 семьи), Рамат-Ган (5.198 семей), Раанана (4.128 семей), Бейт-Шемеш (2.854 семьи), Ор-Иехуда (2.549 семей). Сравнение с предложением квартир в проектах показывает, что в Раанане число записавшихся в 34 раза превышает количество предложенных квартир, в Ор-Иехуде число записавшихся превышает количество квартир в 20 раз, в Рамат-Гане и в Зихрон-Якове в 14 раз, в Кирят-Оно в 9 раз и в Бейт-Шемеше в 6 раз. На периферии ситуация иная. К примеру, в Димоне предлагается 160 квартир при 158 записавшихся, в Нагарии спрос превышает предложение всего в 1,6 раза.Оценка шансов на выигрыш до проведения лотерея показывала, что в наилучшем положении находятся местные жители, льготники первой очереди («Сидра Алеф»). Шанс выигрыша квартиры у членов этой группы достигал 100% в 14 населенных пунктах. В Рамат-Гане шанс выигрыша ими квартиры составлял почти 75%, в Раанане — почти 44%.