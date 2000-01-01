07.08 18:24 MIGnews.com

Израиль: Арендная плата в районах спроса растет

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Индекс yad2–TheMarker, отслеживающий изменения в арендной плате в Израиле, указывает, что за последние 6 месяцев арендная плата выросла практически по всей стране. Данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, также указывают на рост платы за съем жилья в среднем на 0,9% в первой половине 2018 года.Индекс yad2–TheMarker анализирует размер арендной платы, запрашиваемый владельцами квартир в 36 городах Израиля. Индекс арендной платы более точно отслеживает тенденции на рынке, так как, в отличие от квартир, выставленных на продажу, в объявлениях на аренду квартир указывается реальная стоимость и поэтому разница между требуемой платой и той, которая указывается в результате в договоре, обычно составляет менее 10%. Кроме того, владельцы арендного жилья намного быстрее реагируют на смену ситуации на рынке, так как они не заинтересованы в простое недвижимости и, при необходимости, готовы пойти навстречу арендаторам. Данный механизм работает в обе стороны, и если на рынке ощущается значительный спрос, то владельцы не стесняются требовать более высокую плату.Индекс делит рынок арендного жилья на сегменты, согласно количеству комнат в квартире. Анализ тенденции в сегменте 3-х комнатных квартир показывает, что только в 6 городах, из 36 входящих в индекс, арендная плата снизилась за первые 6 месяцев 2018 года. Наиболее значительный рост арендной платы в период между декабрем 2017 года и июнем 2018 года зафиксирован в Нес-Ционе — в среднем 6,2% или 238 шекелей (аренда 3-х комнатной квартиры в городе стоит в среднем 4.043 шекеля). На втором месте по росту цен Рамат-Ган — 211 шекелей или 4,5%. Желающие снять в городе 3-х комнатную квартиру заплатят в среднем 4.887 шекелей в месяц. За аренду такой же квартиры в Тель-Авиве необходимо выложить в среднем 5.901 шекелей, что на 3% или на 171 шекель больше, чем в конце прошлого года.В Рамат а-Шароне, расположившемся на четвертом месте по росту арендной платы, аренда 3-х комнатной квартиры стоит в среднем 5.004 шекеля в месяц — за 6 месяцев арендная плата выросла на 163 шекеля (3,4%). В соседней Герцлии аренда обойдется в 4.619 шекелей, за 6 месяцев арендная плата выросла на 143 шекеля (3,2%). В Ашкелоне арендная плата выросла за полгода на 52 шекеля (1,8%) до 2.937 шекелей.Падение арендной платы было зафиксировано всего в 6 городах. В Ор-Иехуда арендная плата снизилась на 8 шекелей за полгода до 3.765 шекелей (падение на 0,2%), в Бат-яме на 61 шекель (1,5%) до 4.027 шекелей, в Кирьят-Моцкин на 20 шекелей (0,7%) до 2.788 шекелей, в Кармиэле на 6 шекелей (0,3%) до 2.425 шекелей, в Афуле на 16 шекелей до 2.030 шекелей.Что касается крупных городов, то в Иерусалиме арендная плата выросла на 41 шекель (1%) до 4.337 шекелей, в Хайфе на 58 шекелей (2.3%) до 2.545 шекелей, в Беэр-Шеве на 99 шекелей (4%) до 2.590 шекелей.