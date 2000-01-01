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Фото: pixabay.com - jackmac34 07.08 15:39   MIGnews.com

В ЕК призвали осторожнее выдавать паспорта олигархам

Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова призвала коллег осторожнее выдавать паспорта Евросоюза инвесторам, способным вкладывать в экономику. так как некоторые из них могут оказаться преступниками.

"Некоторые страны должны делать больше для того, чтобы гражданство не получали преступники, которые представляют угрозу безопасности ЕС или хотят заниматься отмыванием денег", - передали ее слова на Die Welt.

Так она выразилась о так называемых "золотых паспортах", гражданстве или виде на жительство, которые выдают крупным инвесторам за тот или иной вклад в экономику страны. Особенно, по словам Юровой, такому риску подвержены Мальта и Кипр.

"Все большее число стран ЕС в последние годы все больше и больше подвергаются выдаче гражданства людям из третьих стран, которые ранее вложили крупные суммы в бюджеты этих стран. Европейская комиссия с большим беспокойством следит за развитием так называемых золотых паспортов", - добавила еврокомиссар.

Как сообщалось ранее, российский олигарх Роман Абрамович не получил продление рабочей визы в Великобритании, которую ему ранее выдали за крупные инвестиции. От Абрамовича потребовали объяснить происхождение своих доходов, что олигарха не порадовало. Тогда он запросил и получил израильское гражданство, что дало ему возможность находиться в Британии до 6 месяцев.


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