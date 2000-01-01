Впервые в Израиле - финансовые консультации по скайпу
Такие во многом судьбоносные решения, как покупка квартиры, получение ипотечной ссуды, приобретение страхового полиса и т. п. связаны со множеством нюансов и требуют хорошего знания «матчасти». Чтобы сделать оптимальный выбор и не попасть впросак, нужно изучить массу информации и рассмотреть все альтернативы. Однако скажем честно: далеко не каждый из нас может похвастаться тем, что уверенно ориентируется во всех хитросплетениях финансовой и банковской системы Израиля. Поэтому крайне желательно проконсультироваться со специалистами, которые помогут вам обойти все «подводные камни».
Вместе с тем выкроить время для подобных консультаций не всегда просто – особенно если для этого приходится ехать в другой город или даже в другую страну. К счастью, в современном «глобальном» мире расстояние больше не является помехой. Идя навстречу пожеланиям своих клиентов, компания ВМС представляет новую услугу – консультации по скайпу по финансовым вопросам (ипотека, страхование и т. п.), которые сэкономят вам множество времени и энергии (а в потенциале – и немало денег!). Благодаря новейшим технологиям, посоветоваться с профессионалами теперь можно, не отходя от компьютера. Для этого достаточно зайти на специальную страничку на сайте BMC www.bmcgroup.co.il, зарегистрироваться и выбрать удобное для вас время и тему консультации. После этого специалисты BMC будут к вашим услугам. Немаловажно, что первая консультация предоставляется бесплатно.
Особенно актуальной эта услуга окажется для тех, кто живет далеко от центра страны, а также для тех, кто проживает за границей, однако заинтересован в покупке недвижимости в Израиле или задумывается о репатриации.
Компания BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. Один из совладельцев компании, Александр Водовоз, имеет вторую степень по экономике и финансам, которую получил в Тель-авивском университете, и работает в этой области уже 18 лет. До BMC он занимал ответственные должности в банке "Апоалим". Эрик Штайнгаус, обладатель степени BSс по менеджменту, а также лицензий страхового и пенсионно-финансового агента, более 12 лет занимается страхованием, консультированием по налогообложению и пенсионному планированию. Михаэль Горель, специалист компании по ипотечному кредитованию, имеет лицензии страхового и пенсионно-финансового агента, занимается страхованием и консультированием по возврату налогов.
За годы своей деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг. Помощь специалистов компании особенно пригодится новым гражданам Израиля, которые пока что слабо владеют ивритом, а также иностранным резидентам.
Получить консультацию можно также по телефонам +972-50-8872010 или *6796, или написав по адресу: info@bmcenter.co.il