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El Al получит крупную финансовую помощь от государства | Фото:07.06 15:41   MIGnews.com

El Al получит крупную финансовую помощь от государства

Министерство финансов опубликовало планы по оказанию помощи крупнейшей авиакомпании El Al, пострадавшей во время пандемии коронавируса.

Согласно плану, компания сможет взять кредит на сумму в 250 миллионов шекелей (72 миллиона долларов) с государственной гарантией на большую часть суммы.

Кроме того, El Al выпустит акции на общую сумму 150 млн шекелей (43 млн долларов США), а государство обязуется приобрести оставшуюся часть.

El Al уведомляет Тель-Авивскую фондовую биржу о предложении Министерства финансов. План все еще требует одобрения компании, правительства и финансового комитета Кнессета.


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