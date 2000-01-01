07.06 15:41 MIGnews.com

El Al получит крупную финансовую помощь от государства

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Министерство финансов опубликовало планы по оказанию помощи крупнейшей авиакомпании El Al, пострадавшей во время пандемии коронавируса.Согласно плану, компания сможет взять кредит на сумму в 250 миллионов шекелей (72 миллиона долларов) с государственной гарантией на большую часть суммы.Кроме того, El Al выпустит акции на общую сумму 150 млн шекелей (43 млн долларов США), а государство обязуется приобрести оставшуюся часть.El Al уведомляет Тель-Авивскую фондовую биржу о предложении Министерства финансов. План все еще требует одобрения компании, правительства и финансового комитета Кнессета.