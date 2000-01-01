Shufersal будет импортировать говядину из Польши

До настоящего времени Shufersal Ltd., крупнейший в Израиле продовольственный ритейлер, импортировал свежую говядину для своего частного бренда из Аргентины и Франции. Однако теперь продуктовая сеть будет покупать свежую говядину в Польше, что позволит импортировать более дешевый продукт и конкурировать с магазинами сети Rami Levy Hashikma Marketing, в которых тоже продается польская мясная продукция.
Об этом в пятницу, 7 июня, пишет портал Globes со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, первая партия говядины, закупленной сетью Shufersal в Польше, должна прибыть в Израиль уже на следующей неделе.
Shufersal отслеживает эту тенденцию в течение некоторого времени, и ее руководство недавно решило расширить свой импорт в Польшу, чтобы поставлять дешевый продукт для потребителей, ориентированных на цену.
Польское мясо будет продаваться под торговой маркой Shufersal, а не под маркой Angus, потому что это другой тип говядины. Shufersal предложит его по цене, которая будет конкурентоспособной с другими израильскими поставщиками.