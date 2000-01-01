Банк Израиля возобновил покупку иностранной валюты
В прошлом месяце Банк Израиля потратил на приобретение иностранной валюты 50 миллионов долларов, что является первым таким приобретением, начиная с января, когда было закуплено иностранной валюты на 30 миллионов долларов.
Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает портал Globes.
Тем не менее, валютные резервы Израиля на конец мая 2019 года составили 118,124 миллиарда долларов, что на 619 миллионов долларов меньше, чем всего одним календарным месяцем раньше. В резервах представлено 31,9% ВВП.
Снижение произошло из-за переоценки, в результате которой резервы сократились примерно на 771 млн долларов, а трансферты частного сектора составили около 7 млн долларов.
Это сокращение было компенсировано за счет государственных трансфертов из-за рубежа на общую сумму около 109 миллионов долларов США и, как уже упоминалось, закупок иностранной валюты Банком Израиля на общую сумму 50 миллионов долларов.
Валютный комитет Банка Израиля заявил на своем заседании в прошлом месяце, что укрепление шекеля является основным фактором, препятствующим росту инфляции до среднего диапазона целевого диапазона от 1% до 3% в год.