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Закупка двухэтажных вагонов у Bombardier Transportation 07.06 19:05   MIGnews.com

В Израиль поставят 74 двухэтажных вагона

Подразделение канадской компании по выпуску железнодорожной техники Bombardier Transportation подписало контракт на поставку 74 двухэтажных вагонов Twindexx Vario для железных дорог Израиля. Заказ на 147 миллионов евро, принятый 6 июня, является дополнением рамочного соглашения, подписанного в октябре 2010 года. После этого общий парк двухэтажных вагонов ISR Bombardier увеличится до 586.

В заказ входят 11 двухтактных тягачей для работы с локомотивами Traxx и 63 промежуточных вагона, в том числе 11 приспособленных для людей с ограниченной подвижностью. Головные вагоны оснащены консолью водителя, перепроектированной так же, как в электрических локомотивах Traxx от Bombardier.

Поставки планируют завершить к декабрю 2021 года. Вагоны будут производиться на заводах Bombardier в Герлице и Баутцене в Германии, а окончательная сборка будет происходить на месте на заводе MTR в Димоне.

Bombardier Transportation в настоящее время модернизирует 293 двухэтажных вагона ISR в своем сервисном депо в Хайфе для увеличения их скорости передвижения до 160 км/ч с использованием электрических локомотивов.


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