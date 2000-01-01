Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль закупит 74 вагона у Bombardier | Фото:07.06 14:03   MIGnews.com

Израиль закупит 74 вагона у Bombardier

Bombardier Transportation объявила, что подписала контракт на поставку 74 дополнительных двухэтажных автобусов Twindexx Vario для компании-оператора "Израильские железные дороги".

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает портал Globes.

Данный заказ является частью соглашения, подписанного в октябре 2010 года, и стоит около 166 миллионов долларов.

Bombardier Transportation должна поставить все новые вагоны к концу 2021 года.

Новый заказ состоит из 11 вагонов контроля, которые совместимы и с электрическими, и с дизельными локомотивами.

Кроме того, при заказе вагонов компания-оператор позаботилась о пассажирах с ограниченными возможностями.

Каждый из восьми вагонов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, имеет вместимость 1000 пассажиров. Популярные поезда, основанные на проверенной концепции платформы в Европе, ежедневно обслуживаются в Израиле и соответствуют всем современным стандартам безопасности, комфорта и эффективности.

Также известно, что у Bombardier Transportation есть свой сервисный центр в Хайфе, что говорит о полном обслуживании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:21
На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших
13:45
Shufersal будет импортировать говядину из Польши
13:12
Эпидемия венерических болезней – из-за приложений знакомств
12:52
Олигарх нанял Black Cube, чтобы шпионить за Лапидом
12:45
Банк Израиля возобновил покупку иностранной валюты
12:24
Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова "Иерусалим"
12:20
Палестинские министры повысили себе зарплату на 67%
12:03
Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования
11:47
Опять «нефть в обмен на продовольствие»?
11:26
ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет
11:16
Изнасиловавший и убивший израильскую студентку признал вину
11:05
DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде
10:45
Злоумышленник ограбил два банка, вооружившись авокадо
10:25
Отчет: За атакой на танкеры стоит государственный субъект
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus