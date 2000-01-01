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Стартап берется за важный правительственный проект | Фото:07.06 14:45   MIGnews.com

Стартап берется за важный правительственный проект

Израильский стартап Atvisor.ai, который разработал систему для сопоставления вспомогательных технологий для людей с ограниченными возможностями, берется за ответственный пилотный проект, реализация которого будет осуществляться совместно с Министерством труда и социального обеспечения Израиля.

Об этом в пятницу, 7 июня, информирует портал Globes.

Система Atviaor.ai использует технологии искусственного интеллекта, чтобы наилучшим образом подобрать необходимые средства для людей, нуждающихся в них.

По данным источников, в ходе реализации пилотного проекта искусственный интеллект планируют задействовать для оказания услуг 160 людям в одной из семи здравоохранительных и реабилитационных организаций, сотрудничающих с ведомством.

Реализация проекта продлится около 10 месяцев.

Компания была основана в 2016 году, исходя из понимания, что пожилые люди и люди с ограниченными возможностями не всегда знают, какие средства являются наиболее подходящими для них. Врачи и медицинские работники также не знают всех средств, представленных на рынке, а искусственный интеллект идеально подходит для поиска по каталогам с учетом индивидуальных особенностей и требований.


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