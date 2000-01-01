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Гнев из-за повышения зарплат палестинских министров растет 07.06 12:20   MIGnews.com

Палестинские министры повысили себе зарплату на 67%

ООН осудила испытывающую финансовые проблемы Палестинскую администрацию после того, как выяснилось, что министры в предыдущем Кабинете тайно повысили себе зарплаты на 67%.

Слитые в Интернет документы показали, что их ежемесячные зарплаты в 2017 году увеличились с $3 000 до $5 000.

Посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов отметил, что такие шаги «бросают вызов логике и провоцируют гнев людей» в то время, как палестинцы борются с экономическими трудностями. Премьер-министр Мохаммад Штайех согласился прекратить эту практику, добавил он.

В недавнем интервью Штайех сообщил, что ПА находится в таком тяжелом финансовом положении, что она оказалась «в ситуации коллапса» и может обанкротиться к июлю или августу.


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