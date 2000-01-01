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Турецкие экспортеры спешат на помощь Катару | Фото: Thinkstock07.06 17:52   MIGnews.com

Турецкие экспортеры спешат на помощь Катару

Турецкие экспортеры готовы удовлетворить спрос на продовольствие и воду из Катара, как сообщил в среду, 7 июня, агентству Reuters глава главного экспортного торгового органа Турции, что позволило государству Персидского залива предотвратить возможную нехватку после того, как крупнейшие поставщики разорвали с ним связи.

Мехмет Буюкекси, председатель Ассамблеи экспортеров Турции, сообщил Reuters, что экспортеры готовы заполнить этот пробел после того, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия сократили торговые связи с Катаром.

Ранее правительственный чиновник в Катаре сообщил Reuters, что Доха проводила переговоры с Ираном и Турцией об обеспечении продовольствием и водоснабжением.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и закрыли свое воздушное пространство на коммерческих рейсах в понедельник, 5 июня, обвинив государство в финансировании террористических группировок.

Катар категорически отрицает обвинения.
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