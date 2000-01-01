08.06 02:41 MIGnews.com

Израиль платит за косметику на 48% дороже других стран

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр экономики Эли Коэн (“Кулану”) в ходе специальной пресс-конференции представил результаты маркетингового исследования ситуации с ценами на бытовую химию и косметические товары в разных странах мира, проведенную по заказу его ведомства. В соответствии с этим исследованием, израильтяне платят за эти товары существенно больше, чем жители 13 других стран мира.“Думаю, у всех у нас было ощущение, что в Израиле туалетные принадлежности стоят дороже, чем в других странах, - отметил он. - Эти товары, в подавляющем большинстве, импортного производства, и “корзина косметических средств” обходится в Израиле на 48% дороже, чем в других странах”.В частности, средний ценник на зубную пасту в Израиле на 33% выше, а некоторые марки у нас дороже на 91%, чем в других странах. Женские дезодоранты, в среднем, в Израиле дороже на 42%, чем в других странах, в некоторых случаях разрыв составляет 78%. У мужских дезодорантов разрыв чуть меньший, но тоже впечатляющий: 30% и 69% соответственно. Бритвенные станки Jillette в израильских магазинах продаются, в среднем, на 13% дороже, а некоторые марки - на 30% дороже аналогичных товаров за рубежом.Эли Коэн отметил, что в рамках борьбы с дороговизной жизни в Израиле было проведено сравнение уровня цен на косметические товары и бытовую химию в Израиле и 13 других странах мира. По результатам сравнения, выявившего неоправданный перекос в израильских ценниках, представители крупнейших импортеров были приглашены для дачи объяснений. Их аргументы были переданы в министерство экономики некоторое время назад.Министр экономики отметил, что в последние годы проблема дороговизны жизни в Израиле фактически не решалась, в то время как богатым среднестатистического израильтянина не назовешь. “50% населения зарабатывают менее 7.000 шекелей в месяц, - подчеркнул Коэн. - По данным OECD, потребительская корзина в Израиле на 19% дороже, чем в среднем в мире. Некоторые компании злоупотребляют своим статусом эксклюзивных импортеров и географическую оторванность Израиля от стран-испортеров. И хоть я и сам коммерсант, я предпочитаю честную коммерцию торгашескому свинству”.Эли Коэн пообещал сделать все от него зависящее, чтобы израильских потребителей перестали обманывать и наживаться на них.