07.05 09:38 MIGnews.com

Американцы купили израильскую компанию за 7 миллиардов

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Один из ведущих производителей вкусоароматических добавок в мире, американская компания IFF (Flavors & Fragrances Inc. ) купит израильскую компанию Frutarom Industries за 7,1 миллиарда долларов.IFF заплатит за Frutarom на 12% больше ее рыночной стоимости. 67% сделки будет оплачено наличными, 33% - акциями. Ранее IFF приобрела другую израильскую компанию - Aromor Flavors and Fragrances за 88 миллионов долларов.Совет директоров Frutarom заявил, что центр исследований и разработок компании в Израиле продолжит работать еще минимум три года. Frutarom производит вкусоароматические добавки, пищевые ингредиенты и добавки для индустрии осветительных напитков. На ее предприятиях работают 5500 человек по всему миру. Доходы компании в прошлом году составили 1,36 миллиарда долларов, чистая прибыль - 154 миллиона долларов.Контрольный пакет принадлежит 92-летнему предпринимателю Джону Фарберу, его 80-летней супруге Майе и 60-летней дочери Сандре. Акции компании на протяжении последних пяти лет демонстрировали феноменальный рост - их стоимость увеличилась на 600%.