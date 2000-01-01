07.05 20:11 MIGnews.com

Израиль: Цены на продукты по прежнему выше, чем за рубежом

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Последний еженедельный отчет главного экономиста министерства финансов уделил особое внимание развитию цен на продукты питания в последние годы. Согласно основному выводу — цены на продукты питания, включая овощи и фрукты, сегодня почти на 5,5% ниже рекордных цен, отмеченных в 2013 и 2015 годах. В конце 2015 года и в начале 2016 цены на продукты питания снижались, но затем процесс остановился и в течение последних двух лет цены на продукты питания стабильны, несмотря на то, что реальная заработная плата выросла за это время почти на 5%, увеличив покупательную способность израильтян.Анализируя возможные причины стабильности цен на продукты питания, в министерстве финансов отмечают, что цены на сырье оставались ниже пиковых уровней, отмеченных в 2013 году, и, кроме того, на рынке продуктов питания наблюдается рост конкуренции со стороны импортной и более дешевой продукции. Также вносит свой вклад и конкуренция между торговыми сетями. К примеру, жесткая конкуренция между торговыми сетями «Рами Леви» и «Виктори» значительно снизила прибыль сетей в последние годы, согласно финансовой отчетности, несмотря на расширение деятельности: c 2013 по 2017 годы продажи «Рами Леви» увеличились почти на 60%, а «Виктори» — почти на 115%. Прибыль сети «Шуперсаль», ведущей торговой сети в Израиле, снизилась в 2014-2015 годах, но в 2016-2017 годах вновь начала расти, во многом благодаря реорганизации и повышению эффективности процесса работы.Данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) также указывают на снижение цен на продукты питания в Израиле на 5% за период с конца 2015 до конца 2017 годов. В отчете OECD сказано, что несмотря на снижение цен в последние два года, во многом, благодаря либерализации импорта, израильская корзина продуктов остается дороже на 19%, чем в среднем по странам-членам организации.