07.05 17:40 MIGnews.com

Мечты о миллиардах: Спор о прибылях от экспорта марихуаны

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство отложило утверждение постановления об экспорте медицинского каннабиса до подготовки профессором Ави Симхоном, экономическим консультантом премьер-министра, итогового отчета по вопросу экспорта каннабиса. И как выяснилось, не зря. Представленный в конце недели отчет развеял в прах мечты о миллиардах, которыми пополнят казну государства израильские экспортеры марихуаны.Межминистерская комиссия опубликовала прошлым летом выводы, согласно которым доходы государства от экспорта медицинской марихуаны составят порядка 4 миллиардов шекелей в год. Анализ профессора Симхона говорит, в лучшем случае, о нескольких сотнях миллионов шекелей в год. В основе анализа лежит тот факт, что объем мирового экспорта медицинской марихуаны составляет на сегодняшний день около 3 тонн в год. Оптимистичный сценарий профессора Симхона предполагает экспорт 50 тонн медицинского каннабиса в год, что позволит создать около 300 рабочих мест и пополнит казну государства на сотни миллионов шекелей в год. Пессимистичный сценарий говорит об экспорте 5 тонн каннабиса в год и доходах в десятки миллионов шекелей.Вместе с этим, нельзя не принимать во внимание тот факт, что рынок медицинского каннабиса развивается быстрыми темпами: если в 2014 году в мире было произведено 57 тонн медицинской марихуаны, то в 2016 году годовые объемы производства выросли до почти 200 тонн.Необходимость в глубоком анализе рынка лекарственной марихуаны стала очевидной на заседании, инициированном премьер-министром Нетаниягу в начале марта текущего года, на котором обсуждалась реформа экспорта медицинского каннабиса. Министерство внутренней безопасности выразило на заседании опасения возникновения утечки наркотического препарата, после чего Нетаниягу попросил отсрочить принятие решения до подготовки профессором Cимхоном отчета, оценивающего экономическую выгоду экспорта каннабиса.