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В Израиле увеличились продажи роскошных автомобилей | Фото:07.05 13:41   MIGnews.com

В Израиле увеличились продажи роскошных автомобилей

Для многих израильтян владение и обслуживание автомобиля - это недоступные или едва доступные расходы. Однако результаты недавно опубликованного отчета свидетельствуют о том, что объем продаж роскошных автомобилей, стоимость которых стартует с отметки в 84 тысячи долларов США, за последние годы в Израиле увеличился почти в два раза.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

Согласно докладу, обнародованному Ассоциацией производителей Израиля, для израильтян автомобиль является большой роскошью, поскольку приобретение и содержание собственного транспортного средства "съедает" до 28% средней заработной платы.

Отметим, что вопросы цены и расходов волнуют не всех израильтян, несмотря на 7-процентный налог на роскошь, применяемый с 2013 года к автомобилям, стоимостью от 300 тысяч шекелей (84 000 долларов).

По данным Министерства финансов, количество импортированных в Израиль роскошных автомобилей в 2013-2016 годах увеличилось на 83%, по сравнению с 2010-2013 годами.

Согласно японской деловой газеты Nikkei, в 2017 году потребление автомобилей класса люкс выросло всего на 1 процент по всему миру.
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