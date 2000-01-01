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Кахлон добился льгот для работающих родителей фото: Йоси Алони08.05 06:43   MIGnews.com

Кахлон добился льгот для работающих родителей

Законопроект об увеличении “некудот зикуй” родителям одобрен межминистерской комиссией

Межминистерская комиссия по вопросам законодательства единогласно утвердила законопроект министра финансов Моше Кахлона (“Кулану”) о повышении количества льготных налоговых единиц (“некудот зикуй”) для работающих родителей. Речь идет о ключевой части программы поддержки работающих семей и среднего класса “Семья нетто”, представленной Кахлоном около двух недель назад.

Напомним, в рамках программы будет уравнено количество льготных налоговых единиц к зарплате мужчины и женщины, а также увеличено количество “некудот зикуй” для родителей детей от рождения и до шести лет. Каждая налоговая единица “стоит” 215 шекелей в месяц - таким образом, работающие родители увидят в своем бюджете “нетто” дополнительно несколько сотен шекелей в месяц.

До сих пор мужчинам полагалась одна налоговая единица за ребенка от рождения до года и две налоговые единицы от года до трех лет, женщины же получали 0,5 налоговой единицы к зарплате на ребенка от рождения до года и 2 единицы от года до 6 лет.

“Семья нетто” уравнивает количество льготных налоговых единиц для обоих родителей и повышает их количество. Прежде всего, отцам будут положены “некудот зикуй” не до достижения ребенком трех лет, а до достижения ребенком шести лет. Оба родителя получат по 1,5 льготные налоговые единицы от рождения ребенка и до года, и по 2,5 налоговые единицы на ребенка от года до шести лет.

Стоит подчеркнуть, что налоговые льготы будут положены родителям ретроактивно, с января 2017 года: помимо пересчета скидки с подоходного налога с учетом дополнительных “некудот зикуй”, налог будет пересчитан с учетом уже “переплаченной” до начала программы “Семья нетто” суммы. Отцы детей, отметивших третий день рождения, но еще не достигших шести лет, получат льготные налоговые единицы, которых уже были лишены с начала года.

Помимо налоговых льгот для работающих родителей, программа “Семья нетто” включает отмену пошлины на мобильные телефоны, одежду для младенцев и обувь, а также субсидирование групп продленного дня в детских садах и школах. Субсидирование начнет действовать с нового учебного года, с сентября 2017 года, сумма помощи и возраст ребенка будут рассчитываться, исходя из социо-экономического статуса города проживания. “Семья нетто” вернет в располагаемый доход каждой работающей семьи тысячи шекелей в год.

пресс-релиз партии Кулану
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