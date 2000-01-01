08.03 08:10 MIGnews.com

Израильская почта расширяет каналы доставки посылок

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Израильская почта расширяет каналы доставки и осваивает сферу автоматов по выдаче посылок. Согласно опубликованному в воскресенье, 4 марта, сообщению, управление почты подписало соглашение с компанией ПАЗ, в рамках которого клиенты смогут получать посылки в автоматических камерах хранения, которые будут установлены в 120 автозаправочных станциях ПАЗ.В рамках услуги «box2go», клиенты смогут выбрать наиболее удобную для них станцию, на которую поступит посылка. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале MYPOST на сайте израильской почты, и по прибытию посылки клиент получит на смартфон сообщение, в котором будет указан код для открытия камеры хранения. Посылку можно будет забрать в течение 48 часов в любое время. В марте сервис будет предложен клиентам за 9,9 шекелей.На фоне постоянного растущего потока посылок, израильская почта ведет работу над расширением каналов доставки посылок получателям. Из более чем 61 миллиона посылок, переданных получателям в 2017 году, почти четверть были переданы вне почтовых отделений: как в специально открытых точках (были открыты 490 точек по всей стране), так и с помощью курьеров. Преимущество точек, расположенных на автозаправочных станциях состоит в том, что в течение 24 часов можно забрать посылку в безопасном и освещенном месте.В 2017 году израильская почта установила новый рекорд: израильтяне получили 61 миллион посылок. Общий вес прибывших в 2017 году посылок достигает 10.800 тонн, что на 15% больше, чем в 2016 году, когда израильтяне заказали 52 миллиона посылок. В среднем прибывающее в Израиль по почте количество посылок растет на 20% ежегодно, но можно заметить некое падение темпов роста в последние годы. Если в 2016 году количество посылок выросло почти на 30% по сравнению с 2015 годам, то в 2017 году количество посылок выросло на 15% по сравнению с 2016 годом.