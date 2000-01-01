08.03 06:45 MIGnews.com

Минстрой отчитался о проделанной работе

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Министерство строительства опубликовало программу работу на 2018 год и итоги работы, проделанной в 2017 году. Согласно документу, у министерства большие планы на ближайшие год, включающие в себя городское обновление, «Цену для новосела», строительство жилья зарубежными компаниями и многое другое.Согласно данным министерства, в 2017 году было начато строительство почти 54.000 единиц жилья, хотя в Минстрое подчеркивают, что речь идет об оценке министерства и Объединения строителей. И, возможно, чрезвычайно оптимистичной оценке, так как в течение первых трех кварталов 2017 года темпы начала строительства упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В министерстве финансов планировали добиться начала строительства 60 тысяч единиц жилья в текущем году и 62 тысяч в 2018 и 2019 годах, но на практике, согласно темпам начала строительства в течение первых трех кварталов текущего года, годовые темпы не дотягивали и до 50 тысяч единиц жилья. Что, впрочем, не помешало министерству строительства запланировать в программе на 2018 год рост темпов строительства до 60 тысяч единиц жилья.В 2018 году в министерстве строительства решили убрать ногу с газа и во всем, что касается заключения рамочных соглашений с муниципальными властями. Всего в планах намечены соглашения на строительство 75.000 единиц жилья по сравнению со 178.200 в 2017 году. В министерстве финансов утверждают, что снижение наблюдается потому, что с большинством релевантных для проекта городов уже подписаны рамочные соглашения.Появление в Израиле зарубежных строительных компаний должно было гарантировать высокие темпы строительства, рост эффективности работы и, соответственно, снижение цен. В Израиль должны были прибыть 6 компаний с 1.000 рабочих в каждой, но пока что этого не произошло. Министерство строительства, судя по всему, тоже настроено достаточно пессимистично, потому что целью для зарубежных компаний сделали строительство всего 1.500 единиц жилья.Что касается проектов «Цена для новосела», то согласно данным Минстроя, в 2017 году было разыграно 32.623 квартиры, при этом были успешно проведены тендеры на строительство всего 9.687 единиц жилья. В 2018 году планируется разыграть 21.000 единиц жилья, а в 2019 — 25.000. В 2018 году планируется закрыть тендеры на строительство 15.000-16.000 единиц льготного жилья. На данном этапе на участие в проекте записались более 110.000 семей.В сфере городского обновления в 2017 году были утверждены проекты на строительство 7.700 единиц жилья в рамках «пинуй-бинуй», из них 5.200 новых квартир (за вычетом квартир, которые получат вместо старых квартир жильцы заново отстроенных домов).