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Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке 08.03 02:04   MIGnews.com

Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке

К 2023 году США станет крупнейшим поставщиком нефти на международном рынке. Так считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам экономистов, в Штатах добыча нефтепродуктов через пять лет достигнет 12,1 миллионов баррелей в день, что на 2 миллиона больше, чем на сегодняшний день. Таким образом, Соединенные Штаты Америки обойдут Россию по экспорту нефти, которая в настоящее время является самым крупным в мире производителем "черного золота".

Эксперты пояснили, что новые успехи американцев в нефтяном и газовом бизнесе напрямую связаны с высокой технологической развитостью страны и восстановлением цен на продукцию.

В МЭА отмечают, что с такими темпами, Вашингтон сможет исполнить свою мечту и полностью перестать быть зависимыми от импорта с Ближнего Востока, начав производить достаточное количество сырой нефти для удовлетворения внутреннего спроса.
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