08.03 02:04 MIGnews.com

Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

К 2023 году США станет крупнейшим поставщиком нефти на международном рынке. Так считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).По прогнозам экономистов, в Штатах добыча нефтепродуктов через пять лет достигнет 12,1 миллионов баррелей в день, что на 2 миллиона больше, чем на сегодняшний день. Таким образом, Соединенные Штаты Америки обойдут Россию по экспорту нефти, которая в настоящее время является самым крупным в мире производителем "черного золота".Эксперты пояснили, что новые успехи американцев в нефтяном и газовом бизнесе напрямую связаны с высокой технологической развитостью страны и восстановлением цен на продукцию.В МЭА отмечают, что с такими темпами, Вашингтон сможет исполнить свою мечту и полностью перестать быть зависимыми от импорта с Ближнего Востока, начав производить достаточное количество сырой нефти для удовлетворения внутреннего спроса.