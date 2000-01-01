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07.03 15:28   MIGnews.com

Иерусалим перейдет на новые стандарты поездки в транспорте

Начиная с четверга, 8 марта 2018 года, водители автобусов в Иерусалиме прекратят продажу билетов и пополнение баланса карточки "рав-кав". Это позволит им сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством. Данный шаг направлен на улучшение безопасности и качества поездки.

Чтобы облегчить процесс перехода на другие стандарты, в течение нескольких месяцев владельцы карточки "рав-кав" смогут продолжать приобретать у водителей однодневный проездной абонемент ("хофши йоми") или одноразовый билет, а также анонимный "рав-кав" (цена - 5 шекелей).

С завтрашнего дня в иерусалимских автобусах не будет возможности приобретать у водителей бумажный билет на одну поездку. Вместе с тем, на время переходного периода (в течение ближайших недель), пенсионеры смогут приобретать одноразовые билеты на проезд у водителей, предоставив пенсионное удостоверение ("теудат эзрах ватик"). Это не отменяет необходимости оформить персональную карточку "рав-кав" в ближайшее время.

Существует достаточное количество альтернатив для пополнения баланса "рав-кав". Минтранс предоставляет пассажирам возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" до посадки в автобус, оплатив наличными или посредством кредитной карты, и получать скидки на проезд в общественном транспорте.

Напомним, что для удобства пассажиров по всему Иерусалиму установлены около 400 аппаратов для самостоятельного пополнения "рав-кав". Приобретение билетов также доступно в кассах Иерусалимского центрального автовокзала и в столичных центрах обслуживания пассажиров "Аль ха-кав". Такая возможность предоставляется владельцам карточки "рав-кав" и в сотнях банкоматов "Каспонет", установленных по всему городу (без комиссионных, оплата возможна посредством кредитной карты), в автоматах по продаже билетов на остановках иерусалимского трамвая, в столичных филиалах сетей "Cofix" и "Мааян 2000", в десятках минимаркетов и торговых точек по всему городу.

Пополнить "рав-кав" также можно с помощью приложения для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB устройства ("корэ картисим").

Минтранс призывает пассажиров, которые до сих пор не оформили карточку "рав-кав", сделать это. К владельцам карточки старого образца без электронного чипа, просьба заменить ее на новую - с чипом (встроенный квадратный элемент золотистого цвета). Обмен производится бесплатно. Это можно сделать в любом из центров обслуживания пассажиров.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отметил, что переход на новые стандарты призван улучшить уровень сервиса и повысить безопасность, скорость и эффективность работы общественного транспорта. Глава транспортного ведомства также заявил, что подобная система принята во многих европейских странах.

Минтранс рекомендует пассажирам проверить местонахождение близлежащих аппаратов для самостоятельного приобретения билетов на проезд.

Подробная информация: http://www.trans-reform.org.il/charge.html
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