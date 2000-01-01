Иерусалим перейдет на новые стандарты поездки в транспорте
Начиная с четверга, 8 марта 2018 года, водители автобусов в Иерусалиме прекратят продажу билетов и пополнение баланса карточки "рав-кав". Это позволит им сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством. Данный шаг направлен на улучшение безопасности и качества поездки.
Чтобы облегчить процесс перехода на другие стандарты, в течение нескольких месяцев владельцы карточки "рав-кав" смогут продолжать приобретать у водителей однодневный проездной абонемент ("хофши йоми") или одноразовый билет, а также анонимный "рав-кав" (цена - 5 шекелей).
С завтрашнего дня в иерусалимских автобусах не будет возможности приобретать у водителей бумажный билет на одну поездку. Вместе с тем, на время переходного периода (в течение ближайших недель), пенсионеры смогут приобретать одноразовые билеты на проезд у водителей, предоставив пенсионное удостоверение ("теудат эзрах ватик"). Это не отменяет необходимости оформить персональную карточку "рав-кав" в ближайшее время.
Существует достаточное количество альтернатив для пополнения баланса "рав-кав". Минтранс предоставляет пассажирам возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" до посадки в автобус, оплатив наличными или посредством кредитной карты, и получать скидки на проезд в общественном транспорте.
Напомним, что для удобства пассажиров по всему Иерусалиму установлены около 400 аппаратов для самостоятельного пополнения "рав-кав". Приобретение билетов также доступно в кассах Иерусалимского центрального автовокзала и в столичных центрах обслуживания пассажиров "Аль ха-кав". Такая возможность предоставляется владельцам карточки "рав-кав" и в сотнях банкоматов "Каспонет", установленных по всему городу (без комиссионных, оплата возможна посредством кредитной карты), в автоматах по продаже билетов на остановках иерусалимского трамвая, в столичных филиалах сетей "Cofix" и "Мааян 2000", в десятках минимаркетов и торговых точек по всему городу.
Пополнить "рав-кав" также можно с помощью приложения для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB устройства ("корэ картисим").
Минтранс призывает пассажиров, которые до сих пор не оформили карточку "рав-кав", сделать это. К владельцам карточки старого образца без электронного чипа, просьба заменить ее на новую - с чипом (встроенный квадратный элемент золотистого цвета). Обмен производится бесплатно. Это можно сделать в любом из центров обслуживания пассажиров.
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отметил, что переход на новые стандарты призван улучшить уровень сервиса и повысить безопасность, скорость и эффективность работы общественного транспорта. Глава транспортного ведомства также заявил, что подобная система принята во многих европейских странах.
Минтранс рекомендует пассажирам проверить местонахождение близлежащих аппаратов для самостоятельного приобретения билетов на проезд.