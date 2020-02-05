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Люди с ожирением оказались угрозой для мировой экономики | Фото:08.02 06:45   MIGnews.com

Люди с ожирением оказались угрозой для мировой экономики

В ближайшем будущем расходы, связанные с увеличением количества людей с ожирением в развивающихся странах, превысят 7 триллионов долларов.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка: "Ожирение: медико-экономические последствия надвигающейся глобальной проблемы".

По последним данным, число страдающих от ожирения людей увеличилось в три раза с 1975 года. Свыше 70% процентов проживают в странах со средним уровнем дохода, и только 6% – в бедных.

Факторами, которые усиливают эпидемию ожирения, являются чрезмерно обработанная и сахарная еда, снижение физической активности и более высокие доходы, следствием которых является употреблением вредной пищи.

По словам специалистов, люди с избыточным весом влияют на экономику за счет снижения производительности труда, продолжительности жизни, роста расходов на здравоохранение и социальные выплаты. Таким образом, по прогнозам Всемирного банка, уровень расходов в развивающихся странах увеличится в ближайшие 15 лет.

Авторы исследования считают, что избежать этого поможет комплексный подход со стороны правительств: в первую очередь, повысить налоги на продукты и напитки с высоким содержанием сахара и проводить лекции о пользе здорового питания в школах.


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