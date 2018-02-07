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Риски и затраты: реальная цена `газового чуда` в Израиле 07.02 16:11   MIGnews.com

Риски и затраты: реальная цена "газового чуда" в Израиле

Обозреватель израильской газеты Маарив Рон Кофман опубликовал статью о стоимости обеспечения безопасности газовых оффшорных месторождений Израиля.

К началу 20-х годов месторождения будут обеспечивать 80% потребностей страны в энергии.

С момента подписания “газовой сделки” премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр энергетики Юваль Штайниц не прекращают хвалиться тем, какие неисчислимые выгоды принесут газовые месторождения принесут народу Израиля.

Кофман отвечает, что пока выгод на горизонте не видно - а издержки для бюджета только растут.

Кофман сообщает, что издержки на обеспечение безопасности месторождений составят 3,7 миллиарда долларов в ближайшие пять лет. Он пишет: “Нет никаких сомнений в том, что буровые - в самой высокой зоне риска и являются стратегическими целями для террористических организаций и Ирана”.

Кофман также пишет: “Министр Штайниц заявил в радиоинтервью, что стоимость газа с израильских месторождений составит 6 долларов за BTU (британская тепловая единица, 1060 джоулей) - в два раза больше, чем в Европе - но несмотря на это, народ получит выгоды от резервов. Мы пока еще не увидели ни одного шекеля, а пирамида издержек только растет”.

Кофман указал на то, что никто до сих пор никто не объяснил израильтянам структуру цен на израильский газ, а также почему издержки на охрану месторождений должен нести бюджет, то есть граждане Израиля, а доходы получать частные предприниматели “с близкими личными связями в среде чиновников правительства”.

Ави Габай, бывший министр энергетики, ушедший в отставку из-за “газовой сделки”, неоднократно заявлял, что себестоимость добычи составляет 3 доллара за BTU, а “про разницу между ценой и издержками - судите сами”.

Кофман пишет: “Правда в том, что информация, предоставляемая обществу - в лучшем случае частичная, если не сказать “искусственно обработанная”. Коррупционные подозрения веют, как радиоактивное облако над обстоятельствами принятия газовой сделки. Американское влияние и участие компании Noble Energy требуют тщательного расследования”.

Разработка оффшорных месторождений газа- не единственный крупный инфраструктурный проект, по которому у израильтян возникают вопросы. Широко разрекламированный проект Мертвого моря также порождает сомнения. По окончании строительства создастся ситуация, в которой Израиль будет вынужден поставлять Иордании и Палестинкой автономии воду практически бесплатно, в то время как его суверенитет в "зоне С" будет поставлен под прямую угрозу. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Миражи канала Красное-Мертвое море".
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