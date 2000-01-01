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МВФ: Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран | Фото: Thinkstock07.02 13:03   MIGnews.com

МВФ: Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран

Теневая экономика России достигает уровня африканских стран. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование Международного валютного фонда (МВФ).

Издание отмечает, что доля теневой экономики находится на среднемировом уровне (33,7% ВВП). Аналогичная ситуация наблюдается в развитых странах Африки, а также в Пакистане. Однако для западных стран этот показатель является чрезвычайно высоким.

По данным МФВ, в США, Нидерландах и ряде стран-членов ЕС показатель "тени" находится в пределах 7-15 процентов ВВП. Сверхнизкий уровень объясняется тем, что в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе очень сильное давление на бизнес, отмечают эксперты.

При этом, эксперты считают, что на сегодняшний день трудно оценить весь масштаб налогового уклонения и теневой экономики из большого показателя преступности и коррупции в стране.

По данным РАНХиГС, около 45 процентов трудоспособного населения России в разной степени вовлечены в "тень".
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