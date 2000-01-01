07.02 13:03 MIGnews.com

МВФ: Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран

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Теневая экономика России достигает уровня африканских стран. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование Международного валютного фонда (МВФ).Издание отмечает, что доля теневой экономики находится на среднемировом уровне (33,7% ВВП). Аналогичная ситуация наблюдается в развитых странах Африки, а также в Пакистане. Однако для западных стран этот показатель является чрезвычайно высоким.По данным МФВ, в США, Нидерландах и ряде стран-членов ЕС показатель "тени" находится в пределах 7-15 процентов ВВП. Сверхнизкий уровень объясняется тем, что в Соединенных Штатах Америки и Евросоюзе очень сильное давление на бизнес, отмечают эксперты.При этом, эксперты считают, что на сегодняшний день трудно оценить весь масштаб налогового уклонения и теневой экономики из большого показателя преступности и коррупции в стране.По данным РАНХиГС, около 45 процентов трудоспособного населения России в разной степени вовлечены в "тень".