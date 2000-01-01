06.12 09:41 MIGnews.com

Как британские банки "угрожают" человечеству

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Новые данные показали, что крупные британские банки "угрожают" человечеству, коллективно поддерживая мировую угольную промышленность, предоставляя почти 25 млрд фунтов стерлингов на её "жизнеобеспечение".Данные, опубликованные Greenpeace UK, показывают, что четыре банка проигнорировали международные обязательства по борьбе с изменением климата, выделив 24,7 млрд фунтов стерлингов в период с 2016 по сентябрь 2019 года для финансирования компаний, планирующих построить новые угольные заводы."Угольная промышленность должна быть на смертном одре, но она сейчас поддерживаются только отчаянным и грязным финансированием со стороны банков, таких как Barclays и HSBC", - сказала Рози Роджерс, глава британской кампании Гринпис по чрезвычайным ситуациям.После подписания соглашения 2015 года HSBC предоставил финансовую поддержку 8,4 млрд фунтов стерлингов компаниям, строящим новые угольные заводы. Standard Chartered и Barclays предоставили 7,4 млрд фунтов стерлингов и 7 млрд фунтов стерлингов соответственно, а принадлежащий государству Royal Bank of Scotland - 1,8 млрд фунтов стерлингов.