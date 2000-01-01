06.12 13:42 MIGnews.com

Сделка о подводных лодках: ущерб экономике и безопасности

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Коррупционные преступления, предположительно совершенные в двух крупных сделках по обороне - приобретением ракетных кораблей и подводных лодок у немецкой компании ThyssenKrupp, нанесет значительный экономический ущерб и ущерб безопасности Государству Израиль. Сделка по покупке шестой, последней, подводной лодки в настоящее время заморожена, и ее окончательная судьба остается неизвестной.Об этом пишет Haaretz.Военное ведомство еще может отменить сделку на переговорах с министерством финансов. В дополнение к соглашению о покупке этого судна, Израиль подписал соглашение с ThyssenKrupp на возможную покупку последующих кораблей. Но в свете уголовного расследования, шансы на то, что эти дополнительные подводные лодки будут когда-либо куплены, невелики. Таким образом, эти сделки угрожают подорвать будущие переговоры о военных закупках, что нанесет серьезный ущерб безопасности.Даже если оборонное ведомство решит, что пяти подводных лодок, которые уже есть у Израиля, достаточно, оно должно будет заменить их во второй половине следующего десятилетия, поскольку они устареют и должны будут быть сняты со службы. Соглашение с ThyssenKrupp включало положения о том, что, если с немецкой стороны зафиксируют коррупцию - сделка будет отменена. Однако договор ничего не говорит о ситуациия, если коррупция обнаружится в Израиле.Сделка о покупке ракетных кораблей также нанесла ущерб Израилю. Но экономический. Предполагается, что четыре судна, приобретенные у ThyssenKrupp, будут защищать исключительную экономическую зону Израиля. Корабли, купленные в Германии - за 430 миллионов евро и без тендера - имеют водоизмещение 2000 тонн, почти вдвое больше первоначального размера в 1200 тонн, который обсуждался в начале процесса. В то время идея заключалась в том, чтобы подписать контракт с южнокорейской верфью.Начиная с 2020 года, военно-морской флот должен будет ежегодно отводить около 260 миллионов шекелей (75 миллионов долларов) из своего бюджета для их эксплуатации. Эта сумма была бы на десятки процентов ниже, если бы корабли были меньшего размера. Сейчас они могут стать тяжелым бременем для ВМС Израиля.