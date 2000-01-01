06.11 18:11 MIGnews.com

Госдеп: Nord Stream 2 - угроза приоритетам США

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Пресс-служба Государственного департамента США распространила заявление, в котором строительство российского газопровода "Северный поток - 2" названо угрозой энергетической безопасности европейских союзников Вашингтона."В Белом доме уверены, что "Северный поток - 2"... делает европейские государства и наших союзников зависимыми от источников энергии одной России", - говорится в документе."Наши опасения регулярно выражаются. Мы рассматриваем это как инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергию для продвижения геополитической повестки дня России", - заявил госсекретарь Майк Помпео.