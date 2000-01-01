06.11 13:34 MIGnews.com

Израильтянам станет дешевле ездить на такси за город

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Тарифы такси в городах Израиля в январе вырастут на 12,9%, однако при этом стоимость поездок между городами упадет на 6,7%.Новые тарифы рассчитаны на счетчик нового типа, который таксисты обязаны установить до января, сообщает интернет-издание Haaretz.В дополнение к существующим различиям, теперь будут различаться еще и тарифы на такси в городской черте и за ее пределами. Так, поездка от Иерусалима до пригорода Тель-Авива Гиватаим, за которую сейчас в течение буднего дня придется заплатить 300 шекелей и, соответственно, 360 шекелей ночью и в Шаббат, уменьшится до 280 шекелей и 335 шекелей соответственно. Также планируется снизить и цену проезда до международного аэропорта Бен-Гурион.На первый взгляд, новая структура тарифов должна также сэкономить пассажирам в относительно сельских районах много денег, но есть загвоздка. Поездка на такси от железнодорожного вокзала Акко до небольшого населенного пункта в Галилее сократится на десятки шекелей, вот только таксисты знают, что вероятность найти в сельской местности пассажира, чтобы вернуться в Акко – ничтожна. Поэтому есть опасение, что таким пассажирам будет гораздо сложнее вызвать машину.Новые тарифы будут рассчитываться на технологичных счетчиках, которые позволят более тщательно контролировать водителя и препятствовать накрутке цен, уклонению от уплаты налогов и подделке лицензий. Новые счетчики также позволят таксисту с согласия клиента подбирать по пути и других пассажиров, а затем разделять плату за проезд на всех.При этом и у водителей, и у пользователей будет стимул для совместного использования такси. Во время общей части поездки каждый пассажир будет платить 80% от тарифа, тогда как водитель получит 160%. Если пассажиров трое, каждый заплатит по 50% от тарифа. Новая опция повысит доход водителя, а также увеличить прибыль для приложений такси, таких как Gett, Yango и Uber, но при этом может повредить качеству услуги.Хотя крайний срок для установки нового счетчика - январь, он до сих пор не одобрен Институтом стандартов. Кроме того, для их эксплуатации нужно техническое вмешательство, например их подключение к приложениям такси и обеспечение информационной безопасности клиентов.