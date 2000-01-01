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06.10 09:37   MIGnews.com

Египет с рекордной скоростью строит атомный реактор

Египет, с помощью России, осуществляет проект строительства ядерного реактора, с целью производства электричества.

Реактор строят в Даба, на средиземноморском побережье, в северо-западной части страны.

Спутниковые снимки показывают, что строительство идет рекордными темпами, и египтяне, как представляется, не испытывают проблем с финансированием.

Рядом с реактором строят целый новый город, в котором будут жить работники атомной электростанции. Там же строится крупный опреснительный завод, который будет использовать электроэнергию, производимую на атомной станции. Строительство Технической Школы, в которой будут готовить кадры для АЭС закончится в течение ближайших нескольких месяцев.


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