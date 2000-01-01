Египет с рекордной скоростью строит атомный реактор
Египет, с помощью России, осуществляет проект строительства ядерного реактора, с целью производства электричества.
Реактор строят в Даба, на средиземноморском побережье, в северо-западной части страны.
Спутниковые снимки показывают, что строительство идет рекордными темпами, и египтяне, как представляется, не испытывают проблем с финансированием.
Рядом с реактором строят целый новый город, в котором будут жить работники атомной электростанции. Там же строится крупный опреснительный завод, который будет использовать электроэнергию, производимую на атомной станции. Строительство Технической Школы, в которой будут готовить кадры для АЭС закончится в течение ближайших нескольких месяцев.