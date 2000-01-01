06.10 18:03 MIGnews.com

Израиль столкнулся с "банановым убийцей"

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Летом 2016 года фермер, работающий на банановой плантации недалеко от Шфея, небольшого поселения, прилегающего к северному городу Зирон-Яаков, заметил признаки обезвоживания на банановых листьях. Он сразу же обратился к экспертам из отдела банановой промышленности при Совете по производству и маркетингу растений, который следит за различными аспектами земледелия в Израиле.Доктор Навот Галпаз, исследователь субтропических культур, специализирующийся на бананах, прибыл на плантацию и вскоре поставил серьезный диагноз: район был заражен тропической расой 4 (TR4), штаммом Fusarium oxysporum, который является особенно агрессивным грибком. Он также известен как панамская болезнь.Панамская болезнь - это увядание растений, которое особенно поражает банановые культуры. Возбудитель устойчив к фунгицидам, и, несмотря на интенсивные исследования, проводимые во всем мире в течение более 30 лет, до сих пор нет известных способов победить его. В сельскохозяйственных кругах разрушительная природа панамской болезни заслужила название "Банановый убийца".Гальпаз немедленно предупредил об этом Отдел защиты растений Министерства сельского хозяйства, а также доктора Стэнли Фримена из отдела патологии растений: "Всем было ясно, что это всего лишь вопрос времени, когда он попадет в Израиль".Единственный известный способ предотвратить распространение болезни - это использование фитосанитарных мер, которые были немедленно применены к зараженному участку в Шфея. Вокруг участка были вырыты траншеи, чтобы изолировать его от остальной части плантации, зараженные бананы были уничтожены, а участок был покрыт полиэтиленовыми листами. Фримен также поручил одному из своих учеников контролировать зараженную плантацию и сообщать о любых изменениях.Два месяца спустя грибок-убийца напал на два участка в долине реки Иордан, заразив более 15 акров (60 дунамов). Банановая индустрия Израиля пришла в боевую готовность. Панамская болезнь, подчеркивают эксперты, не опасна для людей.Гальпаз соглашается: "Очень важно подчеркнуть это. Грибок не влияет на фрукты, и даже если бы он это делал - этот гриб поражает только бананы. Он не заражает никакую другую культуру и, конечно, не может нанести вред людям".Пока что израильская банановая индустрия потеряла только 200 из своих 27 000 дунамов из-за грибка, отметил Галпаз. "Во всем мире он уже затронул миллионы акров, нанеся ущерб в миллиарды долларов". В связи с этим, израильские производители потратили более 2,5 миллионов шекелей (примерно 700 000 долларов) на борьбу с грибком-убийцей, в том числе путем установки электрических ворот и химической дезактивации.Выращивание бананов является одним из наиболее стабильных и прибыльных сельскохозяйственных секторов в Израиле и самым крупным среди сельскохозяйственных культур.